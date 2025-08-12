В США и Японии могут показать военный фильм "Блиндаж"

Legio Felix продолжает успешно продвигать свои проекты на мировой арене, отметили в кинокомпании

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Права на показ военного экшна "Блиндаж" режиссера Марка Горобца продали 32 странам, в процессе сделка с Японией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Legio Felix.

"Кинокомпания Legio Felix продолжает успешно продвигать свои проекты на мировой арене. Военный экшн "Блиндаж", созданный при поддержке Фонда кино и в сотрудничестве с международным дистрибутором S Sales House, уже продан на 32 территории, включая Южную Корею, где фильм вышел в онлайн-кинотеатрах в ноябре 2024 года. В Китае проект находится на стадии прохождения цензурного комитета, а на финальной стадии - сделка по продаже прав для Японии", - сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время картина станет доступна зрителям в том числе в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Австралии и других странах.

Как отметил продюсер картины Владимир Пермяков, команда была впечатлена результатами международных продаж "Блиндажа". "С самого начала мы понимали, что этот фильм будет востребован во всем мире - особенно в странах Азии. И все же, достигнутый результат превзошел наши ожидания. Сначала - успешная сделка с Южной Кореей, затем выход на самый объемный и престижный рынок региона - Китай, куда стремятся попасть лучшие картины со всего мира. А теперь и Япония - страна с одной из самых взыскательных аудиторий", - приводит его слова пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор S Sales House Анна Струневская отметила, что компания гордится широким откликом у зрителей по всему миру. "Этот проект стал ярким примером того, как российское жанровое кино может успешно конкурировать на международном рынке, рассказывая универсальные истории через визуально сильное исполнение", - сказала она.