Военный ансамбль из Монголии примет участие в фестивале "Спасская башня"

Мероприятие пройдет с 22 по 31 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии исполнит на XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" произведения мировых и монгольских композиторов. Аутентичные костюмы и музыка перенесут столичных зрителей в Страну вечного голубого неба", - рассказали в "Спасской башне".

Ансамбль был основан в 1932 году и является ведущим творческим коллективом Монголии. "В первые годы работы ансамбль также выполнял функции военного театра, ставя на своей сцене как национальные, так и мировые классические произведения. Кроме того, он стал основателем первых в Монголии хоров, оркестров и танцевальных коллективов. Из его рядов вышли знаменитые певцы и народные артисты, более 80 человек получили звание заслуженных артистов Монголии, коллектив подготовил сотни высококвалифицированных специалистов в области театра и музыки", - отметили организаторы фестиваля.

Как подчеркнули в "Спасской башне", сегодня "ансамбль направляет свою творческую деятельность на укрепление оборонной мощи государства, воспитание воинов и молодежи в духе патриотизма, привитие традиционных нравственных и эстетических ценностей, а также демонстрирует миру достижения и уникальную культуру Монголии". В репертуаре ансамбля не только произведения признанных мировых композиторов, но и собственная музыка - от классики до рока.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.