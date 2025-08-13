Премьера сериала "Виноград" с Павлом Прилучным состоится 1 сентября в Kion

Режиссером-постановщиком сериала выступил Владимир Щегольков

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Лирическая комедия "Виноград" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет 1 сентября в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Премьера сериала состоится 1 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion", - сообщили в пресс-службе.

Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков. Режиссер-постановщик сериала - Владимир Щегольков ("Нежность-2", "Везёт", "Цербер").

Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае - в кадре появятся локации Сочи и Геленджика. Производством занимаются Студия KIONFILM и "Студия Чеховъ".

По сюжету у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Но он теряет все и внезапно становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать жизнь с чистого листа.

"С Нино Нинидзе мы знакомы уже очень давно, она замечательная актриса и певица. Мне кажется, кастинг сериала был удачным, всем работалось в удовольствие. У нас был потрясающий режиссер, который делал свою работу с любовью и был заинтересован снять качественный продукт. Атмосфера на площадке была невероятной, к любой сцене подходили очень творчески", - рассказал Прилучный, слова которого привели в пресс-службе.