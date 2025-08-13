В московском метро появился поезд памяти Олега Табакова

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тематический поезд к 90-летию со дня рождения Олега Табакова запустили в московском метрополитене, торжественная церемония состоялась в электродепо "Аминьевское", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы даем старт удивительному составу в честь 90-летия великого русского артиста Олега Павловича Табакова. Олег Павлович был очень афористичный человек, и вот он нам студентам на сцене говорил: "Будьте локомотивами, толкайте вагоны, тащите на сцене за собой весь коллектив". Поэтому этот замечательный состав повезет каждого человека, кто в него попадет, домой, на работу, в институт, в школу и точно создаст потрясающее, очень хорошее настроение", - сказал журналистам художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Он назвал поезд "потрясающим" и отметил, что и театру, и миллионам зрителей "невероятно дорого" все, что связано с именем и памятью Олега Табакова.

На открытии также присутствовали председатель совета директоров АО "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва, народная артистка РФ Марина Зудина и заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Слащёва рассказала, что первые два вагона посвящены новому анимационному сериалу "Простоквашино", а последние - всем картинам, которые озвучивал актер. "Еще совсем недавно даже представить себе нельзя было, что поедет поезд с Матроскиным и с "Простоквашино", - отметила она.

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии до конца 2026 года.