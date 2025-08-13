Мероприятие посвятили 180-летию РГО

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) с 18 по 25 августа проведет в Москве первый Всероссийский фестиваль документальных фильмов "РГО объединяет друзей". Кинопоказы пройдут в киноцентре "Октябрь" и будут посвящены природе, людям, традициям и культурному наследию России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РГО.

Фестиваль посвящен 180-летию РГО. Он откроется 18 августа, в День географа. Перед показами авторы расскажут, как снимают фильмы в заповедниках, на борту атомных ледоколов и в суровых условиях Арктики и Антарктики.

Зрители смогут увидеть редкие кадры из кругосветных экспедиций, истории спасения животных и наблюдения за амурскими тиграми, снежными барсами и дальневосточными леопардами. Закрытие состоится 25 августа показом фильма Анастасии Чернобровиной "Хищники большие и редкие". Ленту покажут под открытым небом в парке "Красная Пресня" на экране Кинотрака.

Партнерами фестиваля выступают телеканалы "Моя планета", НТВ, "Неизвестная Россия", сеть кинотеатров "Москино" и независимые авторы - лауреаты международных конкурсов. Генеральный информационный партнер - медиахолдинг "Москва медиа".

С 24 по 27 августа показы продолжатся в кинотеатрах сети "Москино", а затем фестиваль отправится в Санкт-Петербург и Крым. Полное расписание доступно на сайте РГО.