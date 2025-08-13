На мероприятии впервые прозвучит архивная запись композиции "Кукушка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Архивная запись композиции "Кукушка" прозвучит над Невой в ночь с 15 на 16 августа. Звуковое шоу "Поющие мосты", когда Дворцовый мост разводят под музыку, в этот раз будет посвящено памяти лидера группы "Кино" Виктора Цоя: 15 августа исполняется 35 лет со дня его гибели, сообщили организаторы.

Программа традиционно начнется в 01:10 мск с "Гимна Великому городу" из балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник". "Затем петербуржцы и гости города услышат симфоническую версию песни "Группа крови". При этом впервые в рамках шоу "Поющие мосты" прозвучит голос Виктора Цоя - посетители шоу услышат архивную запись "Кукушки". Завершит шоу симфоническая версия композиции "Кончится лето", - приводятся в сообщении слова гендиректора информационно-издательского центра правительства города "Петроцентр" - главного редактора издания "Петербургский дневник" Кирилла Смирнова.

Проект "Поющие мосты" стартовал в 2016 году при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В 2024 году шоу проходило 46 ночей: это свыше 500 минут музыки - от Чайковского и Мусоргского до Шостаковича и Петрова.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982 - 1990), автор песен "Звезда по имени Солнце", "Мы ждем перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Цой родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.