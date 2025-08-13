Он состоится с 14 по 17 августа в парке "Остров мечты" на проспекте Андропова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фестиваль "День Индии" состоится в парке "Остров мечты" на проспекте Андропова в Москве с 14 по 17 августа. Вход на мероприятие свободный при регистрации на сайте организатора, сообщили в Московском центре международного сотрудничества (АНО "МЦМС").

"С 14 по 17 августа 2025 года [с 10:00 до 22:00] Южный ландшафтный парк "Остров мечты" станет центром притяжения для всех, кто любит индийскую культуру, искусство и традиции. Здесь пройдет 10-й юбилейный фестиваль "День Индии". <…> Юбилейное мероприятие обещает стать самым масштабным за всю историю фестиваля, объединив более 25 тематических зон и сотни мероприятий, рассчитанных на посетителей всех возрастов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение четырех дней гости смогут познакомиться с культурой, духовными практиками, гастрономическими традициями и искусством Индии. Программа включает мастер-классы по различным направлениям йоги, медитации, дыхательным техникам и звукотерапии, семинары по аюрведе, кулинарные воркшопы и творческие занятия по созданию мандал. Любителей искусства мехенди и индийской астрологии ждут арт-терапевтические встречи и персональные консультации.

"Одним из центральных событий станет праздник Холи, который ежедневно будет собирать поклонников ярких сухих красок. В зоне Холи пройдут дискотеки с участием DJ Rohan, барабанные шоу и танцы Дандия Раас. Для ценителей зрелищ подготовлен грандиозный музыкальный марафон: на главной сцене состоится 413 творческих номеров, включая 399 танцевальных и 28 вокальных выступлений, посвященных индийской культуре, с участием коллективов из 81 города России и других стран", - анонсировали организаторы.

Также 17 августа гости смогут увидеть костюмированное путешествие по индийским традициям - показ мод "Праздники Индии - цвет, культура и дружба", в котором примут участие представители разных регионов Индии, проживающие в Москве. В этот же день пройдет древний фестиваль Ратха-ятра: украшенная колесница, сопровождаемая музыкой, танцами, барабанами и колоколами, проедет по главной аллее парка, а участники раздадут тонны фруктов - ананасов, манго, бананов и гуавы", - добавили в центре.

Традиционные свадьбы, кино и ярмарка

"Более 100 пар совершат обряд семи шагов вокруг священного огня, обменяются клятвами и получат обереги для защиты семейного союза. Для юных гостей подготовлена детская программа с мастер-классами по узелковому батику, изготовлению украшений, значков, лепке и рисованию", - значится в анонсе.

Ярмарка фестиваля объединит свыше 150 участников, предлагающих специи, украшения, ткани, косметику, а в 40 ресторанных зонах можно будет попробовать блюда индийской кухни, включая особое лакомство - спелое манго, привезенное напрямую из Индии.

"Зона I-yoga veda weekend порадует кинопоказами в сферическом кинотеатре, чайными встречами, фотозонами и празднованием Джанмаштами с лекциями, танцами и концертами", - уточнили в АНО "МЦМС".

Кроме того, в 26 российских городах начнутся показы новинок индийского кинематографа - продолжения культового боевика "Бой 2" и драмы-триллера "Грузчик" на языке оригинала с русскими субтитрами. 16 августа состоится турнир по быстрым шахматам памяти А. М. Кадакина, дипломата и посла России в Индии.

"Юбилей фестиваля отметят запуском новой зоны Кумбха Мела, вручением премии фестиваля за развитие российско-индийского диалога в 10 номинациях и проведением всероссийского детского конкурса рисунков. <…> Полная программа доступна на официальном сайте indiaday.ru", - заключается в анонсе.