МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Оркестр Вооруженных сил Зимбабве впервые примет участие в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Сочетание традиции и современности представит на XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" Оркестр Вооруженных сил Зимбабве. Гости из этой африканской страны выйдут на брусчатку Красной площади впервые. Коллектив подготовил для московских зрителей колоритное выступление, наполненное ритмичными звуками барабанов, а также традиционными песнями и танцами", - рассказали в дирекции фестиваля.

Оркестр был создан в 1980-х годах в период становления суверенного государства Зимбабве после обретения независимости от колониального правления. "Коллектив является неизменным участником всех значимых для страны мероприятий, включая празднования по случаю Дня независимости, Дня памяти героев и Дня Вооруженных сил. Он обеспечивает музыкальное сопровождение во время официальных визитов глав иностранных государств и правительств, а также музыкальное сопровождение всех церемоний с участием почетного караула", - отметили организаторы.

Коллектив развивается под управлением начальника военно-оркестровой службы Вооруженных сил Зимбабве майора Симеона Мунсака и руководителя оркестра лейтенанта Адмайра Рутендо Мутононо.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.