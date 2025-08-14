Kion: популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории

По данным исследования онлайн-кинотеатра, самыми популярными картинами в этих жанрах стали "Хрустальный", "Тайга", "Хирург", "Опасный", а также турецкий сериал "Семья"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Женщины на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с 2024 годом. Это следует из данных исследования, проведенного онлайн-кинотеатром Kion.

"Женская аудитория Kion уделяет таким картинам все больше времени: среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, сами жанры в женском сегменте стали востребованнее на 32% в годовом сравнении (январь-июль 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года). Психологи объясняют это, в частности, тем, что женщины более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их привлекают герои с глубоким характером в драматических историях", - сообщили в пресс-службе.

Самыми популярными картинами в этих жанрах стали "Хрустальный" (драма, детектив) с Антоном Васильевым и Николаем Шрайбером, "Тайга" (детектив, драма, триллер) с Григорием Чабаном и Дарьей Екамасовой, "Хирург" (триллер) с Сергеем Гилевым и Мариной Ворожищевой, "Опасный" (детектив) с Кириллом Полухиным и Романом Агеевым, а также турецкий сериал "Семья" (драма, криминал).

"Эксперты проанализировали сериалы следующих жанров: детектив, триллер, психологическая драма с криминальным элементом, криминал, драма. Возрастные сегменты женской аудитории: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 и 55-64 лет. Данные были получены за январь-июль 2024 и 2025 года соответственно", - уточнили в пресс-службе.

Как отметила клинический психолог и кинотерапевт Ирина Гросс, просмотр криминальных драм для женщин может быть способом нивелировать страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу - особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления.

"Современные криминальные драмы ломают стереотипы: женщины теперь - не только "подруги главного героя", а полноценные сильные персонажи, будь то детективы или сложные антигероини. Мужские роли также эволюционируют, становясь более уязвимыми и многогранными. Это важный фактор, отражающий статистику того, что популярность подобного жанра среди женской аудитории растет", - резюмировала эксперт.