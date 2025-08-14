В Москве состоялся показ спектакля "Ради флага над Рейхстагом"

В зале собрались участники финала всероссийского конкурса проекта "Медиапритяжение"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предварительный показ музыкального спектакля "Ради флага над Рейхстагом" состоялся в Москве в театре Et Cetera. Проект презентован в рамках XVII международного детского творческого проекта Nuclear kids 2025 госкорпорации "Росатом", передает корреспондент ТАСС.

В зале собрались участники финала всероссийского конкурса флагманского проекта Движения первых "Медиапритяжение". Это дети, подростки и взрослые, которые увлекаются сферой медиакоммуникаций.

"Мы вас пригласили специально сюда, в театр Et Cetera, где по традиции проходят финальные показы очередного мюзикла Nuclear kids уже 17 лет. <…> Ребята, которые на этой сцене [играют в спектакле], они тоже из разных городов. Они, как правило, живут либо в городах за колючей проволокой - это закрытые города Росатома, либо в городах, которые при атомных станциях были построены", - заявил в преддверии показа начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что для детей работников атомной промышленности из таких городов, которые собираются связать свою жизнь с творчеством - быть танцорами и певцами, играть на сцене, заниматься журналистикой - предоставлена возможность раскрыть свой потенциал. "Чтобы у них была возможность свои творческие способности проявить, мы для них придумали такой проект. На основе кастинга каждый год мы их отбираем, дальше они едут на репетиционную базу, ставят спектакль, который специально для них написан", - рассказал Новиков.

В свою очередь председатель правления Движения первых Артур Орлов поблагодарил создателей спектакля и партнеров за предоставленную уникальную возможность насладиться постановкой.

По словам организаторов, в спектакле отражены такие темы, как дружба народов Советского союза, подвиг Красной армии в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, любовь к Родине и семье, преданность, уважение к истории своей страны. По сюжету брат и сестра живут в мире компьютерных игр и гаджетов, детям становится скучно на юбилее прабабушки, пережившей Великую Отечественную войну. Благодаря машине времени они случайно попадают в 1943 год. Оказавшись в советской деревне, они сталкиваются с суровой правдой войны. Проходя испытания, брат с сестрой учатся ценить дружбу, мужество и тех, кто сражался за Родину.