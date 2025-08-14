Экспозицию можно посетить до 15 сентября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выставка "Историческая Москва в находках археологов" открывается в пятницу ко Дню археолога в Старом английском дворе в парке "Зарядье" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

"Здесь будут представлены уникальные археологические артефакты, обнаруженные в последние годы на территории столицы. Среди экспонатов можно будет увидеть старинную посуду XV-XVIII веков, письменные принадлежности и игрушки XVIII века, печные изразцы XVI-XVIII веков, изделия из стекла и металла XVII-XIX веков и другое", - сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Предметы были обнаружены в ходе исследований, проводимых в Китайгородском проезде, на Никольской улице, в Романовом переулке, Замоскворечье и других не менее значимых исторических местах города. Выставка будет работать до 15 сентября. Вход свободный (18, 25 августа, 1 и 8 сентября - выходные дни). По расписанию и предварительной записи будут проводиться экскурсии по экспозиции.

Посетители увидят интересные находки и узнают историю обнаружения китайского фарфора и испанских амфор на территории Москвы. Также Мосгорнаследие подготовило разнообразную программу мастер-классов в медиацентре парка "Зарядье", среди которых древнерусское письмо и техника плетения шнура дерганьем.