МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Советский рок-музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой изменил классическое представление о бардовской музыке. Таким мнением с ТАСС поделился музыкальный журналист, продюсер Александр Кушнир.

"Цой фактически убил классическую бардовскую традицию времен Булата Окуджавы, Александра Галича и Владимира Высоцкого, одной только песней "Алюминиевые огурцы" он сделал новую психоделическую революцию. Виктор [Цой] самостоятельно создал целую субкультуру", - сказал он.

Кушнир также обратил внимание на то, что у наставников Виктора Цоя Майка Науменко и Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) были ориентиры на западных музыкантов, таких как Марк Болан, Лу Рид, Дэвид Боуи и Леонард Коэн. Однако, несмотря на это, Виктор Цой смог создать собственный ни на кого не похожий рок-стиль. "Попробуйте найти точный аналог - у вас не получится, на этом разговор закончен. Цой создавал свой самобытный контекст, свой звук, свою интонацию", - заключает журналист.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990), автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Цой родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.