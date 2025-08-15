Основатель рок-группы "Кино" в реальной жизни был спокойный, расслабленный и веселый, поделилась подруга музыканта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Советский рок-музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой в реальной жизни отличался от серьезной и закрытой сценической версии себя. Таким мнением с ТАСС поделилась американская певица, подруга Цоя Джоанна Стингрей.

"На сцене он был сильным и стойким. Вне сцены он был как любой обычный друг: спокойный, расслабленный, веселый. <...> Многие поклонники Виктора считают его замкнутым и серьезным человеком, но он был полной противоположностью", - рассказала она.

Джоанна Стингрей в 1996 году совместно с российским режиссером Александром Липницким создала документальный фильм о Викторе Цое "Солнечные дни". А в 2022 году создала книгу-альбом "Виктор Цой. Последний герой", посвященную памяти музыканта. "Когда я создавала фильм про Виктора [Цоя], я вставляла много кадров, где он шутит, смеется, открыт и весел. Мне нравится делиться всеми своими кадрами и фотографиями Виктора, потому что он действительно принадлежит каждому из нас. Он, его музыка и его энергия создают в нас ощущение связи с чем-то. В нем есть та магия, которая притягивает всех", - отметила Стингрей.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982 - 1990), автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Цой родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.