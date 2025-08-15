Московский классический балет осенью покажет свои лучшие спектакли в Ульяновске и Самаре

Гастроли организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ "Большие гастроли"

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Московский театр классического балета имени Н. Касаткиной и В. Василева (Московский классический балет) покажет свои самые известные постановки на самарской и ульяновской сценах в рамках гастрольного плана Министерства культуры РФ. Зрителям покажут балеты на музыку Джузеппе Верди, Петра Чайковского, Арама Хачатуряна и других выдающихся композиторов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Состоятся масштабные гастроли Государственного академического театра классического балета им. Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Гастроли организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ "Большие гастроли". Театр, который в этом году проводит свой 60-й юбилейный сезон, покажет свои самые любимые постановки. Они ярко иллюстрируют все грани авторской хореографической школы Касаткиной-Василева", - сообщили в театре.

Гастроли откроются 25-27 сентября показами в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова. Затем труппа посетит города Димитровград Ульяновской области и Тольятти Самарской области. Кульминацией гастролей станут выступления на сцене Самарского областного академического театра оперы и балета имени Д. Шостаковича с 1 по 4 октября. На самарской сцене театр покажет шесть балетов.

В гастрольную программу Московского классического балета вошел флагман театра - балет-космогония "Сотворение мира" на музыку Андрея Петрова. Постановка сочетает различные сценические элементы и музыкальные жанры. Ранее балет был показан по всему миру, в том числе 120 раз в Мариинском театре. Этот балет в рамках гастролей театра пройдет только на самарской сцене.

Также театр везет в Поволжье спектакль "Спартак" на музыку Хачатуряна, при этом, в отличие от других постановок, использована полная партитура. Зрителям представят также балеты "Дама с камелиями" на музыку, написанную Джузеппе Верди для оперы, и "Золушка" композитора Сергея Прокофьева. Кроме того, в программе одноактные балеты "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского и "Петербургские сумерки" на музыку Петра Чайковского.

Наталия Касаткина и Владимир Василев начинали профессиональный путь как балетмейстеры Большого и Мариинского театров, в 1970-х годах они основали собственную школу. Ее характеризуют симфонизм, сочетание классического танца с элементами других пластических направлений, остро отточенная техника и элементы эротизма. Театр Касаткиной и Василева - один из трех российских авторских театров классического балета. Концерты проводятся в рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли" Министерства культуры РФ.