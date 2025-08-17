17 августа исполняется 90 лет со дня рождения советского и российского актера и режиссера театра и кино, педагога, народного артиста СССР Олега Табакова. Зрители помнят его по таким ролям, как мисс Эндрю из мюзикла "Мэри Поппинс, до свидания", начальник разведки Вальтер Шелленберг из сериала "Семнадцать мгновений весны", Гарри Маккью из вестерна "Человек с бульвара Капуцинов" и другим. ТАСС поговорил с друзьями, коллегами и близкими артиста, которые поделились воспоминаниями об Олеге Табакове

Дело свое надо любить

Табаков был не только талантливым артистом, но также отцом и мужем. Семья с теплотой вспоминает о нем: "Олег Павлович был открытым, жизнерадостным, постоянно интересующимся чем-то новым, требовательным к себе и другим, заботливым по отношению к людям, которые от него зависят, — работников театра и так далее", — рассказал в беседе с ТАСС его сын, актер Павел Табаков.

По его словам, отец всегда оставлял работу за порогом и приносил домой только свою жизнерадостность и энергичность, которой обладали его герои. "Всю работу он оставлял за порогом, когда заканчивался день. Наверное, только жизнерадостность и энергичность своих героев приносил, но это скорее было от него в героях", — уточняет Павел.

Олег Табаков стал одним из первых учителей для Павла — привил ему любовь к делу и искренность. "На меня он повлиял своей любовью к делу и искренностью, с которой он всегда реагировал на происходящее (на сцене, в кадре). Он привил мне правило: дело свое надо любить", — вспоминает артист.

Оставался уникальным и смешным

Вспоминая Табакова, заслуженный артист России Андрей Давыдов поделился с ТАСС, что играл вместе с ним в спектакле "Амадей", где был задействован в качестве королевского гофмейстера. "Табаков был единственным исполнителем роли Сальери на протяжении 25 лет, несмотря на то что исполнитель роли Моцарта менялся несколько раз", — рассказал Давыдов и продемонстрировал совместный снимок со спектакля. "Это было сложное время для МХАТа, и "Амадей" был единственным спектаклем, который собирал аншлаги.

Когда в 1989 году нужно было ехать в Пермь, дирекция театра попросила сыграть этот спектакль трижды за месяц", — вспоминает артист. По его словам, Табаков предупредил, что не сможет присутствовать на репетициях в течение всего времени, но прилетит на три дня. "Он действительно прибыл на репетицию следующего спектакля, сыграл два показа и снова улетел. Это была настоящая преданность театру и пронзительная любовь к МХАТу и "Современнику", — резюмировал собеседник агентства.

Давыдов вспомнил случай, когда Табаков отказался от роли в Голливуде и предпочел сыграть небольшую роль в отечественном театре. "В 1967 году произошла важная для истории театра ситуация: "Современник" переживал трудные времена. Табаков же был утвержден на роль Есенина в фильме с Ванессой Редгрейв в главной роли, но Олег Ефремов (создатель театра "Современник", который в 1956–1970 годах был его художественным руководителем — прим. ТАСС) попросил его не уходить. Олег Павлович остался и сыграл небольшую, но важную для театра роль, даже подстригся наголо", — дополнил артист. Табаков всегда "предпочитал оставаться уникальным и смешным", его интересовали необычные роли и перевоплощения, обращает внимание Давыдов.

Ученики называли его одаренным педагогом

Табаков также занимался педагогической деятельностью — после ухода с поста ректора Школы-студии МХАТ в 2000 году он оставался в должности заведующего кафедрой актерского мастерства института до последних дней жизни, преподавал "актерское мастерство" и "мастерство артиста драматического театра и кино".

"Очень важно, что он воспитал огромное количество учеников, которые ему благодарны. Как сказал один умный человек: ни один учитель не может сказать, что он учитель, это могут сказать его ученики. Олег Павлович — как раз тот пример, когда его ученики признают в нем дар учителя и понимают, что именно он дал им возможность двигаться в профессии дальше", — рассказал ТАСС народный артист РФ Владимир Машков, который в свое время осваивал азы актерского мастерства у Табакова.

Машков отметил, что его учитель был намного терпеливее, чем он сам. "Мы абсолютно разные. Но его темперамент, терпеливость, выдержка — это то, чему я продолжаю учиться у него до сих пор. Потому что те процессы, которыми мы занимаемся на сцене, требуют от нас именно этих качеств", — добавил он.

Вспоминая своего учителя, Машков также подчеркнул, что талант Табакова был "объемным и настоящим", благодаря чему его роли до сих пор остаются в памяти зрителей. "Его талант объемный, настоящий, и его интонации живые, наполненные смыслом, иронией, умом. В этом смысле он, как артист с очень богатыми возможностями, не сможет оставить равнодушным — и раньше не оставлял, и сейчас. Только его живость, понимание профессии и беззаветная любовь к своему делу, постоянная и максимальная работоспособность заставляют зрителей помнить о нем", — резюмировал он.

Обаяние Табакова раскрашивало любую роль

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Александр Калягин, друг Табакова и коллега по фильму "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова, назвал Олега Павловича великой страницей театральной летописи нашей страны: России и Советского Союза.

"Он был талантлив и в педагогике, и на сцене, а его фантастическое обаяние раскрашивало любую роль. Он потрясающе играл: бывали случаи, когда чего-то не хватало, но обаяние, сумасшедшая улыбка, невероятное мастерство перевоплощения и прилежание вызывали восхищение и прощали любые мелкие недостатки", — рассказал ТАСС Александр Калягин.

Актер признался, что счастлив был работать рядом с Табаковым, хотя тот, по его словам, "подавлял (в кавычках, конечно) своим обаянием всех". Калягин подчеркнул, что не знал человека более обаятельного, чем Олег Табаков. "Слава богу, что он был на свете, что обладал педагогическим даром, благодаря которому появились многочисленные ученики — талантливые, разные, сильные. Он создал спектакли, сделал эфиры, продолжил дело в Художественном театре", — сказал Калягин.

Вспоминая о Табакове, Калягин отметил и другие его качества: умение общаться, видеть талант до конца, быть дипломатом. "Я знаю точно, что уходят великие люди, с Табаковым закрылась целая страница эпохи театра. Он был радостью для всех, но не думайте, что просто милым и приветливым. Он был жестким, нетерпимым к многим вещам, умел расставлять приоритеты между главным и второстепенным. Это — дар, которым он обладал", — заключил актер.

Голос, который останется с нами навсегда

Помимо ярких ролей и педагогики несколько поколений особенно хорошо помнят голос Олега Павловича — он озвучил кота Матроскина в культовом мультсериале "Простоквашино". Председатель совета директоров АО "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева также поделилась своими воспоминаниями о Табакове.

"Одна из моих любимых цитат Олега Павловича: "Смысл жизни в том, что она, жизнь, на тебе не заканчивается". В этом, наверное, феномен этого великого человека. И всего, что мы помним о нем, и знаем о нем, и того, что нам осталось в наследство. И, конечно, "Простоквашино" — это легендарный бренд, сделанный во многом его голосом, который и сегодня остается брендом номер один среди современных детей, потому что мы очень бережно относимся к нашему наследию и ко всему, что оставили нам мэтры", — рассказала Слащева.

Юлиана Слащева также поблагодарила Владимира Машкова за то, что он бережет память и наследие великого артиста. "Вы так много сделали для всего, что связано с памятью Олега Павловича. Спасибо вам огромное", — резюмировала она.

Ольга Свистунова, Анастасия Кирсанова, Анастасия Аврамчик