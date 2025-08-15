За сценарий фильма отвечает Алексей Гравицкий

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экранизация романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого "Война и мир" режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Об этом журналистам сообщили в кинопрокатной компании "Атмосфера кино".

"Экранизация "Война и мир" выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Кинокомпания братьев Андреасян начала работу над масштабной киноадаптацией великого произведения, знакомого каждому по школьной программе. Знаменитый роман не раз вдохновлял кинематографистов из Германии, России, Италии, Америки и других стран, существует более десяти экранизаций", - рассказали в пресс-службе.

За сценарий фильма отвечает Алексей Гравицкий, уже имеющий опыт в экранизации литературных произведений ("Онегин"), а также в создании историко-художественных проектов ("Великая", "Янычар"). Дистрибьютором проекта выступит компания "Атмосфера кино".

Картина перенесет зрителей в Россию начала XIX века, когда судьбы представителей аристократии переплетаются с событиями Отечественной войны 1812 года. В центре истории - любовь и верность, честь и предательство, мир и война, раскрытые через судьбы ярких и сложных героев. Авторы ставят перед собой цель не переосмыслить, а воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании - с уважением к тексту, эпохе и характерам.