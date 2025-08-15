Злобная няня, кот Матроскин и начальник Штирлица: восемь лучших ролей Олега Табакова

Олег Табаков, без преувеличения, одно из главных лиц советской культуры. Он стоял у истоков легендарного "Современника", почти 20 лет руководил МХТ им. Чехова, основал собственный театр "Табакерка". Творческое наследие артиста необъятно — сыграл более 200 ролей в театре и кино, поставил десятки спектаклей в России и за границей, озвучил множество мультфильмов и вырастил несколько поколений актеров. Накануне дня рождения Олега Табакова вспоминаем его фильмографию и знаковые роли.

"Война и мир" (1965–1967)

Одна из самых ярких ранних работ в фильмографии Олега Табакова — киноэпопея Сергея Бондарчука. Актеру на момент начала съемок было 27 лет — он уже снялся в нескольких картинах, был одним из основателей и ведущих артистов "Современника", но именно роль Николая Ростова принесла ему широкую известность. Его герой — старший сын Ростовых — не по годам умный, благородный, гордый юноша. Он идет на войну, чувствуя долг перед родиной. На сражение он отправляется как на праздник, но ранение заставляет его переосмыслить происходящее. Также герой проживает непростую любовную историю. В 1969 году картина, в которой также сыграли Вячеслав Тихонов, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева, Сергей Бондарчук и другие советские звезды, получила премию "Оскар" как лучший иностранный фильм.

"Гори, гори, моя звезда" (1969)

События трагикомедии Александра Митты разворачиваются во времена гражданской войны. Олег Табаков играет главного героя — режиссера Владимира Искремаса ("искусство революционным массам"). Искремас — энтузиаст, который вопреки ужасам, происходящим вокруг, пытается создать свой театр в провинциальном городке и нести искусство в народ. За власть сражаются белые, красные и зеленые, но режиссер ведет свою борьбу за смыслы и ставит трагедию о Жанне д'Арк. Также в картине снялись Елена Проклова, Евгений Леонов, Олег Ефремов, Леонид Куравлев, Марлен Хуциев, Нонна Мордюкова и другие известные артисты.

"Семнадцать мгновений весны" (1973)

В легендарном телефильме Татьяны Лиозновой актер сыграл Вальтера Шелленберга — руководителя немецкой внешней разведки и начальника Штирлица. Говорят, поначалу Табаков наотрез отказывался сниматься в "парадной" эсэсовской форме — предлагал играть бригаденфюрера в "гражданском". Лиозновой и консультантам фильма — высшим генералам КГБ — все же удалось уговорить его надеть генеральский мундир, чтобы образ был более достоверным. В итоге Табаков оказался так убедителен и внешне похож на своего прототипа, что, по легенде, после премьеры из Германии ему пришло письмо от племянницы Шелленберга: она благодарила актера за возможность еще раз взглянуть на "дядю Вальтера".

"Трое из Простоквашино" (1978)

Олег Табаков занимался озвучиванием мультфильмов на протяжении почти всей карьеры — свой голос он подарил десяткам персонажей. Самым узнаваемым из них стал кот Матроскин (после успеха первой картины 1978 года вышло еще две — "Каникулы в Простоквашино" 1980-го и "Зима в Простоквашино" 1984-го). Забавные фразы и вальяжные, по-смешному нравоучительные интонации, подобранные Табаковым, сделали Матроскина одним из наиболее популярных и любимых героев советской анимации. При этом в 2018 году Табаков отказался возвращаться к культовому образу в перезапуске франшизы, поэтому "нового" Матроскина озвучивал его сын Антон Табаков.

"Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979)

Однажды Никита Михалков услышал по радио, как Олег Табаков читает главы из романа Гончарова "Обломов". Режиссеру так понравилось, что он решил экранизировать книгу и, конечно, предложил Табакову сыграть главного героя: эта работа в итоге стала одной из лучших и самых крупных в фильмографии артиста. Илья Ильич Обломов — владелец небольшого имения, добрый, мягкий, мечтательный, ленивый и безответственный человек. Для Табакова эта роль была на сопротивление — коллеги и друзья всегда вспоминают его как активного, бодрого человека, который обожал подшутить и развлечься. Фильм немного отличается от первоисточника, но основные события сохранены: Андрей Штольц, лучший друг Обломова, пытается "растормошить" приятеля и однажды знакомит его с Ольгой Ильинской. Между ней и Обломовым возникают чувства, но помещик к ним оказывается не готов. Также в картине снялись Юрий Богатырев, Елена Соловей, Авангард Леонтьев и др.

"Д'Артаньян и три мушкетера" (1979)

В телефильме по роману Александра Дюма "Три мушкетера" артист сыграл короля Франции Людовика XIII. "Табаков приехал на пробы с готовым решением роли. Он хотел сыграть Людовика — бюрократа, чинушу, туповатого и самонадеянного человека. В то время это прозвучало бы очень злободневно", — вспоминал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Однако он поставил перед Табаковым другую задачу — сыграть "карлика, который хочет казаться гигантом". По задумке режиссера, Людовик как "пришпиленная бабочка": он должен быть королем, но по своей сути им не является. Табаков принял это, но все же добавил и собственных красок: изобразил монарха безвольным, глуповатым и в то же время обаятельным.

"Мэри Поппинс, до свидания" (1983)

В музыкальном фильме Леонида Квинихидзе артист сыграл яркую, запоминающуюся и необычную роль: он появился в образе мисс Юфимии Эндрю — пожилой, вредной и строгой гувернантки. "В сценарии мисс Эндрю была описана настолько отвратительной особой, что я бы не рискнул предложить сыграть такое чудовище женщине-актрисе. Предложил Олегу Павловичу, он с удовольствием согласился и с присущими ему талантом и хулиганством сыграл", — рассказывал режиссер. Табаков ответственно подошел к созданию образа — согласился сделать яркий маникюр, сложную укладку, накладной бюст, избавился от растительности на ногах, потому что видел мисс Эндрю ухоженной, педантичной женщиной. А вот повадки и интонации, как признавался артист, он подглядел и подслушал у собственной тещи. Сыгранная им мисс Эндрю выглядит одновременно и пугающе, и комично.

"Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

В необычном для советского кинематографа фильме — комедийном вестерне Аллы Суриковой — Олег Табаков сыграл Гарри Маккью, владельца салуна. По сюжету в его заведении энтузиаст Джонни Фест устраивает кинотеатр, чтобы окультурить ковбоев. Гарри сам обожает кино, но вскоре становится не рад тому, что согласился помочь Джонни: завсегдатаи его салуна переходят с крепких напитков на молоко, выручка падает. Мысли о разорении подталкивают Маккью к радикальным действиям. Чтобы подчеркнуть неоднозначный характер героя, Табаков решил немного изменить форму своего носа: он использовал "расширители" для ноздрей, и его лицо обрело более добродушный, но в то же время коварный вид.​​​​​​

Дарья Шаталова