Мишустин поздравил Людмилу Хитяеву с юбилеем

Премьер-министр России назвал ее яркой, выдающейся и многогранной актрисой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России Людмилу Хитяеву, назвав ее выдающейся, яркой и многогранной актрисой. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Выдающаяся актриса, многогранная, яркая и обаятельная, вы внесли неоценимый вклад в отечественное театральное и киноискусство, по праву заслужили признание и любовь публики. Каждая роль, сыгранная вами, оставляет неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей, заставляя сопереживать и восхищаться вашим драматическим талантом", - говорится в сообщении.

Премьер пожелал артистке крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 г. в Нижнем Новгороде. В 1952 г. она окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородское театральное училище, колледж, им. Е. А. Евстигнеева). В 1952-1961 гг. Хитяева была актрисой Горьковского театра драмы им. М. Горького. Артистка дебютировала в кино в 1957 году, исполнив роль Екатерины Ворониной в экранизации одноименного романа Анатолия Рыбакова (режиссер Исидор Анненский). Эта киноработа принесла ей первую известность. В общей сложности актриса снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.