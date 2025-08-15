Мероприятие состоится за счет средств гранта Фонда президентских грантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Фонд социальной поддержки населения "Мост поколений" 23 августа проведет на "Ленфильме" День военно-исторического кино, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Мероприятие состоится за счет средств гранта Фонда президентских грантов, сообщила пресс-служба фонда "Мост поколений".

"Фонд "Мост поколений" ко Дню российского кино проведет на "Ленфильме" День военно-исторического кино, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. <...> День военно-исторического кино проходит в рамках культурно-образовательной программы кинофестиваля "Перерыв на кино" на средства гранта Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

В программе планируется провести кинолекторий, лекцию режиссера фильма "Группа крови" Максима Бриуса, питчинг молодежных кинопроектов на тему Великой Отечественной войны и экскурсию по трехмерной инсталляции "Пропавшие в кинохронике", посвященной историческим вехам Великой Отечественной войны и работе военных кинодокументалистов.

Также состоится церемония награждения лауреатов XI молодежного кинофестиваля "Перерыв на кино" в нескольких номинациях и кинопоказ - зрители увидят картину-обладателя гран-при кинофестиваля, а также фильмы, победившие в других номинациях.