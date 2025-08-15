Это произойдет после официального получения городом статуса "Культурной столицы 2026 года"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ТЮЗ в Омске после проведения реконструкционных работ планируют открыть 15 декабря этого года после официального получения городом статуса "Культурной столицы 2026 года". Об этом сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Реконструкция омского ТЮЗа ведется с 2021 года и должна была завершиться в сентябре 2023 года. Сроки сдачи неоднократно переносились из-за выявления дополнительных работ, не предусмотренных первоначальной ПСД, из-за роста стоимости стройматериалов. В ходе реконструкции отремонтировали фасад, крышу, все помещения. Зрительный зал оснастят современным оборудованием, будет благоустроена и прилегающая территория.

"Открытие омского Театра юного зрителя после большой реконструкции по национальному проекту [запланировано] именно на 15 декабря. Получив <…> статус ["Культурной столицы 2026 года"] в Омске, в этом году мы открываем омский ТЮЗ. Самый современный, модернизированный ТЮЗ на сегодняшний день. Я в этом уверен, такой он и будет", - сказал Трофимов на брифинге конкурса городов России "Культурная столица года".

Трофимов также напомнил, что всего в рамках статуса "Культурная столица 2026 года" в Омске запланировано проведение порядка 1 тыс. культурных мероприятий, 150 из которых - федерального масштаба. По его словам, год в статусе культурной столицы пройдет под девизом "культурного захвата". "Мы создаем календарь событий на каждый день. Просыпаясь в Омске и в любой точке России, человек должен узнать, что происходит в культурной столице", - сказал он.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 - Грозный, в 2026 - Омск.