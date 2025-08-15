По словам депутата, у России и КНДР много точек соприкосновения, народы обеих стран одинаково чувствуют исторические события

ПХЕНЬЯН, 15 августа. /ТАСС/. Народ Корейской Народно-Демократической Республики с интересом относится к российским исполнителям, это естественный и неподдельный интерес. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова ("Единая Россия").

"В Корее с интересом относятся к нашим исполнителям. Я думаю, что у нас вообще очень много и впереди такого сотрудничества. И самое главное, что это очень естественный и неподдельный интерес", - сказала Казакова.

Она отметила, что российские артисты не в первый раз выступают в КНДР, в стране есть потребность в таких концертах. По словам депутата, у России и КНДР много точек соприкосновения, народы обеих стран одинаково чувствуют исторические события. "Музыка не требует слов. Мы слушаем музыку и понимаем, о чем она. Когда мы понимаем друг друга в таких вещах, абсолютно точно мы будем легко взаимодействовать и во всем остальном - в экономике, в моментах, связанных с трудовой деятельностью, и в военных подвигах", - добавила Казакова.

Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В рамках визита прошел ряд встреч, также депутаты приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства. В честь национального праздника в Пхеньяне состоялся патриотический концерт. Также прошел концерт российских художественных коллективов.