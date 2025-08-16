В 2025 году сезон "Международной школы музыкальных наук" посвящен инструментальной и оперной музыке XIX-XX веков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Международная школа музыкальных наук" пройдет в итальянском городе Эличе на острове Сицилии. В ней примут участие преподаватели и студенты Российской академии музыки имени Гнесиных при поддержке Русского дома в Риме, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

"С 16 по 24 августа 2025 года в городе Эриче (провинция Трапани, о. Сицилия) пройдет "Международная школа музыкальных наук" фонда "Этторе Майорана", участие в которой уже третий год подряд, при поддержке Русского дома в Риме примут преподаватели и студенты крупнейшего российского музыкального вуза - Российской академии музыки имени Гнесиных. Они проведут серию концертов, а также мастер-классы для участников Школы из разных стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2025 году сезон "Международной школы музыкальных наук" посвящен инструментальной и оперной музыке XIX-XX веков. "В обширной программе - сочинения русских классиков Рахманинова, Чайковского, Шостаковича, Метнера, Глазунова, а также итальянских и европейских композиторов. Концерты с участием музыкантов из РАМ имени Гнесиных и Римской Консерватории Санта-Чечилия пройдут на площадях города и, по традиции, на сцене Института Вигнер-Сан Франческо <...>. Всего организаторы планируют провести 10 концертов", - сообщили в пресс-службе.

Ректор академии имени Гнесиных Александр Рыжинский обратил внимание на тесные связи между российскими и итальянскими музыкантами. "Наша дружба крепнет и сегодня, свидетельством чего является уже третья Международная творческая школа в Эриче <...>. Это событие, я надеюсь, станет замечательным примером того, что в наши дни музыка, музыкальное образование и исполнительство являются настоящим мостом взаимопонимания между нашими народами", - сказал он ТАСС.

"Международная школа музыкальных наук" открывается выставкой Российского национального музея музыки "Пуччини на русской сцене", которая рассказывает малоизвестные факты о первых постановках опер Пуччини в России и о не публиковавшейся ранее переписке с Владимиром Алексеевым. Панельная выставка представляет письма Пуччини, которые попали в Российский Национальный музей музыки из личного архива Алексеева.