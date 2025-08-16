В Калининграде фортепианный фестиваль Pianissimo посетило более 2 тыс. человек

На мероприятии выступили музыканты из Великобритании, Германии, Бразилии и России

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo с участием звездных исполнителей из России и стран дальнего зарубежья завершился в Калининграде. Концерты, впервые проходившие на площадке недавно открывшегося здесь филиала Государственной Третьяковской галереи, посетили более 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе этого учреждения культурного.

Проект Pianissimo, в течение восьми лет известный организацией концертов и фестивалей академической музыки в уникальных локациях по всему миру, впервые выбрал площадкой своего летнего фестиваля новый филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

"В течение полутора месяцев калининградская публика имела возможность слушать выступления блестящих пианистов из России, Германии, Бразилии и Великобритании, каждый из которых уже признан профессиональным сообществом, отмечен первыми премиями престижных международных конкурсов и покоряет ведущие сцены - от Ла Скала и Карнеги-холла до Альберт-холла и Берлинской филармонии", - рассказали в пресс-службе филиала Третьяковки. Восемь концертов представили яркую академическую музыку, ее исполнили Джордж Харлионо из Великобритании, Рон Максим и Константин Франтц из Германии, бразилец Тео Синг, а также россияне Николай Кузнецов, Филипп Руденко, Федор Орлов и Дмитрий Шишкин.

"Концерты летнего фортепианного фестиваля посетило более 2 тыс. человек. Мы невероятно рады, что наш филиал стал новой точкой притяжения для такого престижного проекта, как Pianissimo. Каждый концерт стал уникальным событием. Наши гости погрузились в мир академической музыки в стенах современного музейного пространства", - сказала директор филиала Третьяковской галереи Камиля Байдильдина.

По оценке создателя проекта Алексея Городнева, для Pianissimo всегда важно быть местом встречи искусства и публики, расширять географию и знакомить новых слушателей с резидентами фестиваля. "В этом сезоне нам посчастливилось присутствовать в самой западной точке России и сделать программу в залах калининградского филиала Третьяковской галереи. Здесь сошлись все составляющие Pianissimo - академическая музыка, новые имена пианистического мира и коммуникация. Мы продолжаем объединять самые главные культурные институции в России вокруг фестиваля" - отметил Городнев.

В пресс-службе филиала Третьяковки сказали, что уже предстоящей зимой проект Pianissimo планирует вернуться в Калининград с новой программой. Зимний фестиваль запланирован на декабрь 2025 года - январь 2026 года и его вновь примет филиал Третьяковской галереи.