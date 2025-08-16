Посетители комплекса смогут ознакомиться с самобытной эвенкийской культурой и узнать о значении ритуалов, сообщил руководитель проекта, заведующий сектором этнокультурного центра "Илкит" Владислав Семенов

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Ритуально-обрядовый этнокомплекс открылся в арктическом Оленекском районе Якутии, он расположен под открытым небом и предназначен для выполнения эвенкийских обрядов и ритуалов. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в телеграм-канале.

"В селе Оленек состоялось открытие нового этнокомплекса "Дагаман Бугала", что в переводе означает "Приближение к вселенной". Это символ уважения к истории и традициям эвенкийского народа. "Дагаман Бугала" - уникальный комплекс коренных малочисленных народов, где можно проводить обряды и ритуалы, обращаться к священным камням за советом и благословением. Каждая деталь наполнена глубоким смыслом и бережно отражает мировоззрение и духовное богатство народа", - написал Николаев.

Он отметил, что этнокомплекс станет местом, где дети смогут прикоснуться к культуре своих предков, а взрослые - передать им мудрость и опыт. По данным пресс-службы регионального правительства, объект создан к 90-летию образования Оленекского района. В центре этнокомплекса - святилища сэвэкмо, также на территории возведены урасы (традиционные жилища народа саха) и расположены девять родовых тотемов - крупных камней.

"Каждый предмет, помещенный здесь, имеет специальное предназначение, местные камни используются для погружения в уникальные духовные практики. Работа над поиском и доставкой священных камней велась более четырех лет, их привезли из разных мест нашего района, каждый из них весит порядка трех тонн. Здесь посетители смогут ознакомиться с самобытной эвенкийской культурой, узнать о значении ритуалов", - поделился руководитель проекта, заведующий сектором этнокультурного центра "Илкит" Владислав Семенов.

О северных народах России

Оленекский эвенкийский национальный район расположен на северо-западе республики за Полярным кругом. Район является самым крупным субъектом по территории и составляет 10,1% от всей территории. Основу экономики района составляют традиционные отрасли хозяйствования коренного населения Севера - оленеводство, рыболовство и охотничий промысел, животноводство. Эвенки - один из древних народов Севера, также известны как тунгусы. Способствовали распространению оленеводческой культуры. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Якутии их численность составляет свыше 24 тыс. человек.

С 1 января 2026 года в России начнется реализация актуализированной федеральной Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. Ее главные задачи - экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры.

Работа по сохранению исконных территорий проживания малочисленных народов подразумевает проведение мониторинга экологического состояния таких мест, а также учет интересов коренных жителей при реализации инфраструктурных проектов. Отдельный раздел концепции посвящен обеспечению доступности образования. Особое внимание уделят сохранению этнокультурного достояния и традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Речь в том числе идет о легендах, песнях, обрядах. Власти будут содействовать театрам и народным коллективам, использующим в представлениях родные языки. Поддержку от государства получат фундаментальные и прикладные научные исследования в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации образована в марте 1990 года на I Съезде народов Севера. Первое название - "Ассоциация народов Севера СССР", которая объединяла 26 народов. 24 ноября 1993 года она была зарегистрирована как общественно-политическое движение "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". Сейчас в России проживает порядка 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, всего около 260 тыс. человек в 28 субъектах РФ. В соответствии с российским законодательством все они наделены особым статусом и особыми правами.