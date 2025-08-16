Швыдкой: культура будет сферой развития доверия между РФ и США после переговоров

Культурные отношения между странами улучшились, сравнивая с обстановкой в 2022 году, отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. После проведения успешных переговоров между Россией и США культура станет одним из направлений развития коммуникации между странами. Об этом сказал журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях фестиваля новых медиа, организованного "Мастерской новых медиа".

"Если начнется диалог между Россией и Америкой в таком позитивном ключе, то будут затронуты не только геополитические и торгово-экономические проблемы, но и культурные. Я думаю, что будут взаимные гастроли, потому что культура является одной из сфер, которая создает доверие между народами и странами", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Швыдкой также отметил, что культурные отношения между Россией и США улучшились, сравнивая с обстановкой в 2022 году. "Сейчас на американских площадках выступают российские артисты. Сегодня, в общем, никто в Америке не требует осуждать СВО или делать политические заявления, как это происходило в 22-м и даже в 23-м году", - заключил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.