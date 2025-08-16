Гостей фестиваля ожидает спектакль-променад "Триумф Екатерины", поставленный театром "Малый Трианон"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль "День истории Царицына", гостей которого ждет спектакль-променад, состоится 17 августа в честь 250-летия со дня основания императорской усадьбы в Царицыне.

"На весь день дворцовая часть парка превратится в театр под открытым небом. Маршрут спектакля-променада "Триумф Екатерины", поставленного театром "Малый Трианон", пройдет от Оперного дома до Оранжерейного моста с обязательными остановками, в момент которых перед зрителями развернутся сцены из придворной жизни XVIII века. Гости "Дня истории Царицына" встретятся со свитой императрицы, примут участие в бальных танцах, посмотрят на конный выезд, увидят забавный дивертисмент в духе XVIII века, а еще узнают, что в екатерининские времена называли "каруселью", - рассказали ТАСС в пресс-службе усадьбы.

Театральный променад начнется в 11:00 у Оперного дома, где прозвучит дивертисмент "Геракл и златой апельсин". Далее "императрица" войдет в Большой дворец и, пройдя его насквозь за час, под фанфары появится на публике - на парадном крыльце дворца со стороны площади. Торжественный выход будут предварять танцы эпохи барокко и выступление солистов двух хоров: хора Церкви Иконы Божией Матери "Живоносный источник", которая находится на территории музея-заповедника, и хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

У Третьего Кавалерского корпуса желающие смогут принять участие в бале, кавалеры и фрейлины научат горожан танцевать полонез и менуэт. Завершится променад в 14:00 праздником на Оранжерейном мосту у Хлебного дома, где Екатерина будет смотреть так называемую конную карусель - новый для XVIII века аттракцион. Кроме того, 17 августа последний день будет работать выставка "1775. Триумф Екатерины II" в Большом дворце. В экспозиции, занимающей девять залов, уместились праздники, работа, дипломатические визиты, реформы и подписания документов, в том числе приказа о переименовании Черной Грязи в Царицыно.

В августе 1775 года Екатерина II, находясь в Москве с официальным визитом, купила село Черная Грязь, переименовала его в Царицыно и велела начать строительство новой загородной резиденции.