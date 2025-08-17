Режиссер Калягин: Олег Табаков подавлял своим обаянием других артистов

Александр Калягин отметил, что был счастлив работать рядом с актером

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков обладал невероятным обаянием, которым затмевал других артистов. Таким воспоминаниями в беседе с ТАСС поделился советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер Александр Калягин.

"Олег Павлович [Табаков] - это великая, большущая страница театральной летописи нашей страны: России и Советского Союза. Он был талантлив и в педагогике, и на сцене, а его фантастическое обаяние раскрашивало любую роль, он подавлял других этим обаянием. Он потрясающе играл: бывали случаи, когда чего-то не хватало, но обаяние, сумасшедшая улыбка, невероятное мастерство перевоплощения и прилежание вызывали восхищение и прощали любые мелкие недостатки", - рассказал актер.

Актер признался, что был счастлив работать рядом с Табаковым, хотя тот иногда был жестким. "Я знаю точно, что уходят великие люди, с Табаковым закрылась целая страница эпохи театра. Он был радостью для всех, но не думайте, что просто милым и приветливым. Он был жестким, нетерпимым к многим вещам, умел расставлять приоритеты между главным и второстепенным. Это - дар, которым он обладал", - подчеркнул Калягин.

Олегу Табакову 17 августа могло исполнится 90 лет.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором театра. Позже артист создал собственный театр "Табакерка", а также занимал пост ректора в школе-студии МХАТ и руководил МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся в более чем 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год). Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.