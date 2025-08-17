На сеансах покажут около 30 российских и зарубежных фильмов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мобильный кинотеатр, который представит около 30 российских и зарубежных фильмов, 17 августа начнет курсировать в столице в рамках Московской международной недели кино. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Нововведение этого года - мобильный кинотеатр. С 17 августа он начнет курсировать по столице, в том числе остановится в усадьбе Алтуфьево, парке "Красная Пресня" и Перовском парке, и будет разворачиваться в полноценное пространство с мягкими пуфами и лежаками на свежем воздухе. На дневных и вечерних сеансах предложат оценить порядка 30 работ российских и зарубежных авторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в афише мобильного кинотеатра такие ленты, как "Москва слезам не верит", "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперед", "Легенда №17".

С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба, посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция. "Проект объединит десятки площадок по всему городу - кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, музей-усадьбу "Кусково" и многие другие", - сказала Сергунина.

Аукцион и встречи с режиссерами

На 26 августа запланирован первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита из отечественных фильмов и сериалов, принять участие в котором смогут все желающие. Ряд мероприятий организуют в Киностудии Горького, где с 24 по 27 августа жителей и гостей столицы ждут экскурсии, тематический квиз, занятия по актерскому мастерству и созданию полнометражных картин. На кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте 24 и 25 августа пройдет деловая программа, на которой можно присоединиться к встречам с известными авторами, среди которых режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен.

Кроме того, в рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам развития индустрии. На них свыше 150 представителей крупнейших российских и иностранных компаний обсудят международные проекты, использование искусственного интеллекта в процессе создания фильмов и сериалов, возможности Москвы для съемок. Кроме того, зарубежные эксперты познакомятся с цифровой инфраструктурой "Москино" и посетят ключевые кинопроизводственные студии столицы.

Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры в рамках проекта мэра "Москва - город кино".

ТАСС - генеральный информационный партнер.