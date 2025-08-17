Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве актера через фотографии и личные вещи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Выставочный проект к 90-летию со дня рождения актера и режиссера Олега Табакова "Олег Табаков: "Мое дело - играть" открылся в Доме-музее К. С. Станиславского музея МХАТ. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Московский Художественный театр Олег Павлович возглавлял 18 лет. Это было яркое и счастливое время. Он многому научил, прежде всего - примером. Он показал, как можно, как нужно, как хотелось бы делать театр. Мудрость Олега Павловича осталась с нами в его ярких высказываниях, некоторые из них начинаешь понимать с опытом прожитых лет. "Умение сказать "спасибо" - одна из важных привычек" - и мы хотим сказать "спасибо" Олегу Павловичу нашей выставкой", - сказал директор музея МХАТ Павел Ващилин.

Памятная выставка рассказывает о жизни и творчестве Табакова через фотографии, где он запечатлен, исполняя различные роли во МХАТе, а также через личные вещи. Их предоставили члены семьи режиссера и его личный помощник, артист МХТ Кирилл Трубецкой. Некоторые из предметов долгое время находились в кабинете Табакова, например две куклы-марионетки - Чарли Чаплин и Пьеро.

Зрители смогут увидеть сохранившееся расписание героя выставки на неделю. "Стоит оценить, сколько вместилось в эти семь дней деловых и творческих встреч, интервью, репетиций, бытовых, но важных вопросов - и сколько при этом было сыграно Олегом Павловичем спектаклей", - подчеркивают в театре.

В экспозиции представлены сценические костюмы его персонажей. Среди них камзол Сальери в "Амадее", шуба и фрак купца Прибыткова из "Последней жертвы", вязанного пиджака из "Копенгагена" и полосатого костюма Тартюфа.

На торжественном открытии выставки были члены семьи Табакова, его ученики и коллеги. Экспозицию можно будет посетить до 19 ноября.