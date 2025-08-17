Москвичи смогут посмотреть кино в парках, на улицах и в развлекательных центрах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Первые показы на курсирующем кинотраке прошли в Парке Горького в рамках Московской международной недели кино, передает корреспондент ТАСС. В первый день работы мобильного кинотеатра показали семейный блокбастер "Пальма 2" и советскую классику "Москва слезам не верит".

"Мы сегодня запускаем кинотрак, он будет ездить по всему городу: кино можно будет посмотреть в парках, на улицах, в разных развлекательных центрах. Мы делаем все, чтобы кино шло в город, чтобы кино можно было смотреть не только дома, но и идти в кинотеатры, идти в мобильные кинотеатры, смотреть его в парках. И стараемся продвигать тему того, что кино можно смотреть не только дома, но можно смотреть со своими любимыми, родными, с друзьями, делиться эмоциями и настроением в парках, в городе, не сидеть дома", - рассказал во время презентации генеральный директор Москино Георгий Прокопов.

Мобильный кинотеатр будет курсировать на более чем 10 площадках, среди них парк "Красная Пресня", Парк Горького, ГМЗ "Останкино и Кусково", Кинопарк "Москино", Парк Фудхолл, фудмолл "Три вокзала. Депо" и другие. Каждая площадка будет оборудована лежаками и пуфами для удобства гостей.

Афиша кинотрака включает как классику кинематографа, так и новинки - всего более 30 работ из России и других стран. Так, в список вошли французская комедия "Жанна Дюбарри", "Дракула" Фреэсиса Форда Копполы, "Носферату. Симфония ужасов" 1922 года, а также отечественные хиты "Сто лет тому вперед", "Холоп", "Чемпион мира", " Легенда №17". Полная информация о фильмах и локациях доступна на сайте кинособытия.

С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба, посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция. "Проект объединит десятки площадок по всему городу - кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, музей-усадьбу "Кусково" и многие другие", - сказала Сергунина.