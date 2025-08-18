Заяц и Волк из "Ну, погоди!" станут школьниками в новом сезоне мультсериала

Сюжет охватывает как ситуации, связанные с учебой и экзаменами, так и приключения за пределами учебного заведения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Четвертый сезон перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" вышел в онлайн-кинотеатре Okko, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". В новых сериях сюжет разворачивается в школе, где главные персонажи - Волк и Заяц - примерят на себя роль учеников.

"Герои "Союзмультфильма" все делают вместе со своими зрителями. Вот и сейчас, в августе каникулы заканчиваются, и наши герои отправляются на учебу", - рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, слова которой приводят в пресс-службе. По ее словам, в ситуациях, которые покажут в новом сезоне мультсериала, школьники смогут узнать себя и своих одноклассников.

Сюжет новых серий охватывает как повседневные ситуации, связанные с учебой и экзаменами, так и приключения за пределами учебного заведения. Волку придется привыкать к школьным правилам, а Заяц будет помогать ему справляться с трудностями. Режиссерами мультсериала выступили Елена Полякова и Никита Зубков.

Кроме того, одновременно с запуском четвертого сезона на сервисе "Звук" начнет выходить подкаст "Ну, отгадай!". В нем отличник Заяц задает задачки с подвохом, а его одноклассник Волк отвечает на них, используя "волчью логику". Всего подготовлено 20 выпусков, из которых первые 10 стали доступны слушателям 18 августа.

Проект "Ну, погоди!" является перезапуском одноименной классической серии мультфильмов о противостоянии Зайца и Волка. Его премьера состоялась в 2021 году. Сопродюсером выступает Okko.