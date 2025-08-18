Умер создавший логотип к фильмам о Джеймсе Бонде дизайнер Джо Кэрофф

Ему было 103 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Американский графический дизайнер Джо Кэрофф, известный благодаря созданию логотипа к серии фильмов о Джеймсе Бонде, умер в возрасте 103 лет, не дожив одного дня до своего 104-летия. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, Кэрофф умер 17 августа в своей квартире на Манхэттене, в Нью-Йорке.

Отмечается, что, помимо фильмов о Бонде, дизайнер разработал постеры для более чем 300 кинокартин, включая "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи и "Зелиг" Вуди Аллена. Однако большая часть его работ не была подписана.

"То, что он был неизвестен, шокирует", - приводит газета слова своего арт-директора Стивена Хеллера.

Кэрофф родился 18 августа 1921 года в США. В последнее время он получал медицинскую помощь в формате хосписа на дому.