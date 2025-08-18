Театр оперы и балета планируется достроить в 2026 году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Российская галерея искусств откроется в культурном комплексе на мысе Хрустальный в Севастополе в декабре, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Ранее правительство РФ выделило из федерального бюджета более 480 млн рублей финансирования на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе в 2025 году. Однако точные сроки открытия объекта не оглашались.

"В здании галереи работы подходят к концу. Здесь расположится крупнейший художественный музей на юге России, центр изучения изобразительного искусства, центр реставрации, центр образования и творчества. <…> Российская галерея искусств откроется в этом году: первый выставочный проект запланирован на декабрь", - написал Развожаев.

Он уточнил, что посетил строительную площадку вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и оценил уникальные архитектурные решения - например, купол галереи, в который установлено 264 стеклопакета: каждый из них изготовлен по спецзаказу, весит около 1 т и представляет собой противопожарную бронированную конструкцию. Глава Севастополя также отметил купольный театр - кинозал, где экран имеет форму полусферы, зрители находятся на семиуровневом подиуме, а множество спецэффектов создает атмосферу полного погружения.

"Или еще один пример: в здании смонтировали внутреннее музейное освещение, аналогов которому нет в России. Его принцип основан на использовании двух типов освещения - статического и динамического; эту систему можно настраивать под каждый экспонат. Чтобы настроить весь свет в галерее, потребовался год", - добавил губернатор.

По его словам, также вместе с министром он посетил стройплощадку театра оперы и балета, который планируется достроить в 2026 году. Монолитные конструкции для этого здания полностью завершены, установлены основные металлоконструкции кровли, консоли и пояса, козырька центрального входа, и сейчас идет монтаж инженерных сетей, устройство стоечной ригельной системы витражной конструкции, кладка стен и перегородок, отделочные работы. "Обсудили с Ольгой Борисовной: сейчас самое главное - соблюдать сроки строительства культурного комплекса, контролировать работы на всех уровнях. И еще - очень важно, чтобы эти пространства были наполнены жизнью, чтобы людям нравилось сюда приходить, работать, любоваться, творить, встречаться за чашкой кофе", - подчеркнул Развожаев.

О культурном кластере

Культурно-образовательный кластер строят в Севастополе на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс - Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств). До ввода здания Академии в эксплуатацию учреждение несколько лет работало на арендованных площадях.