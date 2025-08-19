Фильм "Броненосец "Потемкин" показали в Буэнос-Айресе в честь 100-летия картины

Национальный молодежный оркестр имени освободителя Сан-Мартина исполнил произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Александра Бородина, рассказала режиссер Сильвана Ярмолюк

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Показ фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" прошел в столице Аргентины на большом экране в сопровождении оркестра в честь 100-летия с момента выхода картины. Об этом рассказала ТАСС режиссер Сильвана Ярмолюк, помогавшая организовать показ.

"Это был первый показ в мире в рамках празднования 100-летия премьеры фильма. Приглашенный дирижер Сантьяго Чотсоуриан сам выбрал музыку", - сказала она.

Национальный молодежный оркестр имени освободителя Сан-Мартина исполнил произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Александра Бородина. Показ прошел в культурном центре имени Доминго Сармьенто при полном зале, рассчитанном на 1 750 человек.

Показ организовал фонд "Аргентинская синематека" при поддержке "Мосфильма". Ранее в этом году в Буэнос-Айресе также прошли серия показов российских и советских фильмов о Великой Отечественной войне и ретроспектива картин режиссера Андрея Тарковского. "В следующем году мы хотим организовать показ фильмов учеников Михаила Ромма, а еще в таком же формате с оркестром - "Человека с киноаппаратом" Дзиги Вертова", - отметила Ярмолюк.

Премьера фильма "Броненосец "Потемкин" состоялась 24 декабря 1925 года в Большом театре.