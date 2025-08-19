Новый роман Пелевина появится в магазинах осенью 2025 года

Ее название и подробности сюжета будут известны позднее, сообщили в издательство "Эксмо"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" выпустит новый роман писателя Виктора Пелевина осенью 2025 года. Название книги и подробности сюжета станут известны позже, сообщили в пресс-службе издательства.

"Издательство "Эксмо" анонсирует самую ожидаемую книгу сезона - новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны и на маркетплейсах до конца 2025 года. Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии эксклюзивно: в "Яндекс книгах" (по подписке "Яндекс плюс"), в формате поштучной покупки книги - на "Литрес", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в "Эксмо", предзаказ на бумажную версию новинки будет открыт в ближайшее время.

Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию". Наиболее известными произведениями стали "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999).

Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и другие. Несмотря на популярность, Пелевин много лет не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию вручения не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.