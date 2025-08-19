Тираж медали составляет 7 тыс. экземпляров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/ Московский монетный двор - филиал "Гознак" совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустил коллекционную медаль, посвященную циклу кукольных анимационных фильмов Ивана Уфимцева "38 попугаев", сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии. Изделие входит в серию "Мультфильмы нашего детства" и доступно для приобретения с 19 августа.

На аверсе медали диаметром 31 мм размещены изображения Мартышки и Попугая - главных персонажей мультфильма. Материал изделия - мельхиор. Цветное изображение нанесено методом тампопечати, обеспечивающим высокую детализацию и стойкость рисунка. Тираж медали составляет 7 тыс. экземпляров.

Серия "Мультфильмы нашего детства" ранее включала медали, посвященные мультфильмам "Маугли", "Приключения Буратино", "Бобик в гостях у Барбоса" и "Лягушка-путешественница".