У горожан и туристов будет возможность посмотреть фильмы с 35-миллиметровой пленки, например "Гусарскую балладу" и "Экипаж"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около 100 культурных площадок Москвы, в числе которых ВДНХ, Российская государственная библиотека и Третьяковская галерея, присоединятся 23 августа к юбилейной, десятой акции "Ночь кино". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города организуют показы фильмов и анимации. Зрители увидят советскую классику и современные картины. Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино. Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

У горожан и туристов будет возможность посмотреть фильмы с 35-миллиметровой пленки, например "Гусарскую балладу" и "Экипаж". Насыщенную программу подготовили кинотеатры сети "Москино", так, в "Спутнике" проведут сеансы, посвященные 100-летию со дня рождения режиссера Петра Тодоровского. А в "Туле" и "Молодежном" организуют детскую программу с мультфильмами, викторинами и мастер-классами.

В Музее кино на ВДНХ в зале Андрея Тарковского желающих познакомят с форматом диафильмов: покажут сказки и уникальные эскизы из музейных фондов, позже здесь обсудят феномен российских сериалов. А в зале Дзиги Вертова встречу посвятят историям оригинальных кукол из советских мультфильмов. В этот же день планируются тематические экскурсии по территории ВДНХ, в музее славянской письменности "Слово", центре "Космонавтика и авиация" и других павильонах.

В музее Парка Горького подготовили познавательную программу, посвященную развитию кинематографа в начале прошлого века, его связи с литературой и театром. А на лекции в Доме-музее С. А. Есенина упор сделают на развитие индустрии в эпоху Серебряного века, слушатели узнают, какие ленты смотрел известный поэт. Работу летних кинотеатров в парках Москвы в этот день продлят до 23:00, в расписании три картины - лидера проката: "Пророк. История Александра Пушкина", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Группа крови".

"Ночь кино" проводится в рамках Московской международной недели кино. Ее участниками станут представители индустрии из нескольких десятков стран, среди которых Китай, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

ТАСС - генеральный информационный партнер события.