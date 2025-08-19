Умер российский график и живописец Дмитрий Санджиев

Ему было 75 лет

ЭЛИСТА, 19 августа. /ТАСС/. Герой Калмыкии, выдающийся российский график и живописец Дмитрий Санджиев умер на 76-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

"Печальная весть. Ушел из жизни Герой Калмыкии, народный художник России, член Российской академии художеств - Дмитрий Никитич Санджиев. Это огромная утрата для всей культуры и личная потеря для меня. <…> Наш земляк был одним из ведущих российских живописцев и графиков. Его работы украшают Третьяковскую галерею, Музей современного искусства, Музей народов Востока, Государственный Русский музей, всемирно известную коллекцию Людвига в Германии, Метрополитен-музей и многие другие музеи, картинные галереи и частные собрания", - написал он.

Хасиков отметил, что Дмитрий Санджиев был мастером, обладающим внутренней свободой, чье искусство оставалось магнетическим, проницательным и вечным. Он оставил бесценное наследие, в котором живет дух калмыцкой земли. За многолетнюю плодотворную деятельность график и живописец был удостоен высоких наград, среди которых Орден Дружбы и Орден Белого Лотоса, профессиональные награды, в том числе Российской академии художеств. "Память о мастере навсегда останется в наших сердцах, а его творчество будет вдохновлять будущие поколения", - резюмировал глава Калмыкии, выразив соболезнования родным и близким Дмитрия Никитича.

На сайте Российской академии художеств сообщается, что народный художник РФ, руководитель Творческой мастерской графики РАХ в Москве Дмитрий Санджиев обладал универсальным дарованием, успешно работал во многих областях изобразительного искусства - от книжной иллюстрации до значительных станковых циклов, крупноформатных панно, живописных триптихов и полиптихов. Автором созданы запоминающиеся графические серии: "Вдова чабана", "Моя Калмыкия", "Будни милиции" "Скифские предания", произведения по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Полиптих "Расколотый мир", посвященный трагедии 11 сентября 2001 года, был передан Конгрессу США.

"Работы Санджиева глубоко метафоричны, они воплощают идеи единства и многообразия мироздания, пространства и времени, одухотворенности всего сущего. <...> Виртуозно владея традиционными графическими и живописными техниками, художник создавал авторские технологии, мастерски используя старинные и современные материалы", - говорится в сообщении.

Президиум, отделение графики Российской академии художеств выразили соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Санджиева. "Светлая память о замечательном художнике, прекрасном человеке навсегда останется в сердцах коллег, друзей, учеников и почитателей его таланта", - отметили в пресс-службе Российской академии художеств.