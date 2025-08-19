"Интервидение" смогут освещать журналисты из всех стран мира

На мероприятие также допустят представителей СМИ стран, которые не отправили на конкурс своих участников

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Журналисты из всех стран мира получат возможность освещать "Интервидение", в том числе и из тех государств, которые не направили своих участников на конкурс. Об этом сообщили ТАСС в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

На вопрос, будут ли для освещения мероприятия допущены журналисты из стран, не направивших своих представителей для участия в конкурсе, в фонде ответили утвердительно.

"Да, журналисты из стран, которые не отправили своих участников на конкурс, но прошедшие аккредитацию, также будут допущены для освещения мероприятия. Мы приветствуем интерес к событию со стороны медиа из всех уголков мира", - подчеркнули организаторы.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на сцене московской "Live Арены".