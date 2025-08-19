Членом жюри может стать культурный деятель страны - продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог и так далее из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Состав жюри международного песенного конкурса "Интервидение-2025" будет опубликован до 12 сентября, на данный момент уже известны члены жюри от пяти стран. Об этом сообщили ТАСС в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

"На данный момент известны члены жюри от Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Таджикистана. Окончательный состав будет обнародован до 12 сентября 2025 года", - указали организаторы.

Как отметили в фонде, членом жюри может стать культурный деятель страны - продюсер, эстрадный исполнитель, композитор, музыкант, педагог и так далее из числа признанных профессионалов в музыкальной сфере. "Член жюри входит в состав делегации от страны-участницы и осуществляет оценку всех конкурсных песен, руководствуясь правилами голосования. Члена жюри от своей страны каждый соорганизатор выбирает самостоятельно", - отметили организаторы.

Именно это профессиональное международное жюри определит победителя конкурса. "Конкурсная песня, получившая наибольшее количество баллов, занимает первое место. Песня, получившая второе по величине количество голосов, занимает второе место и так далее до последней песни. Правила голосования и объявления победителя конкурса изложены подробнее в отдельном регламенте", - добавили в фонде.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

