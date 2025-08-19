Проект "Театральный Петербург на Книжных аллеях" представит 38 коллективов

Мероприятие продлится до конца августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Седьмой сезон популярного проекта "Театральный Петербург на Книжных аллеях" откроется на Малой Конюшенной улице, где взрослые и юные горожане до конца месяца будут общаться с артистами разных жанров. В этом году театральное событие под открытым небом соберет самое большое число участников - 38 творческих коллективов.

"У нас такой марафон, когда один театр передает эстафету другому. Тут представлены и музыкальный театр, и клоунада, будут и драматические спектакли. Это некий вызов для театров, потому что артисты выступают на расстоянии вытянутой руки от зрителей", - рассказала журналистам автор проекта и организатор фестиваля Надежда Кокарева. Она сообщила, что театральные коллективы готовят специальные программы, которые будут сыграны единственный раз и совершенно бесплатно.

Свои номера подготовили постоянные участники фестиваля, среди которых - Театр имени Веры Комиссаржевской, "Балтийский дом", Молодежный театр на Фонтанке, Театр музыкальной комедии, "Санктъ-Петербургъ опера", театры "На Литейном", "На Васильевском", "Суббота", Клоун-мим-театр "Мимигранты", "Зазеркалье", Филармония для детей и молодежи, Кукольный театр сказки.

Впервые к театральному марафону присоединились театры "Пушкинская школа", "Курт", Театр Земли, Театр Zart house и Театр енотов и коров. Юные зрители увидят спектакли от Театра у Нарвских ворот, "Бродячая собачка", "Тричетыре" и "Театра кота Мурашкина". На открытой сцене будет опробован новый для фестиваля формат арт-читки-перфоманса. Ожидается на аллеях и встреча с гостями из Москвы.