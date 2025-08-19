В основу спектакля режиссера Чакчи Фросноккерса лег киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович "Мы любили Мельпомену"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Спектакль "Тронутый. Как возник русский театр" будет показан в Петербурге, где жил и творил главный герой премьеры Федор Волков (1729-1763). Площадкой для новой работы стал Театр в Театральном музее, необычное сценическое пространство в центре города, рядом с Александринским театром.

В основу спектакля режиссера Чакчи Фросноккерса лег киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович "Мы любили Мельпомену", который никогда прежде не был воплощен ни в кино, ни в театре.

"Когда мы вместе с художником спектакля Ульяной Елизаровой читали текст, то сразу поняли, что это история для театра кукол. Появление первого русского театра - событие, мягко говоря, весомое, а чтобы рассмотреть его вблизи и подробнее, то нужно менять масштаб, ведь тогда за величием происходящего видны люди, мысли, причины", - поделился с журналистами своим замыслом режиссер-постановщик.

"Тронутый" - спектакль о том, как триста лет назад молодой ярославский купец Федор Волков решил открыть театр в деревянном амбаре, а в итоге изменил русскую культуру. Приехав вместе со своей труппой в Петербург по приглашению императрицы Елизаветы, Волков заразил всех своей кипучей деятельностью и создал профессиональный русский театр. Исторические события воплощают в спектакле актеры и куклы.

Чакчи Фросноккерс - псевдоним режиссера и драматурга Дмитрия Петрова, художественного руководителя Малого театра кукол в Петербурге. Он был приглашенным режиссером-постановщиком в театрах кукол Абакана, Благовещенска, Гродно, Твери, Южно-Сахалинска. Широкую известность получили его работы "Гамлет" и "Декамерон" в Малом театре кукол (СПб), "Дом Бернарды Альбы" и "Фрида. Memoria" в Тверском театре кукол, "Страсти по Игорю" в Амурском кукольном театре, "Мастер и Маргарита" в Театре кукол польского города Слупска.