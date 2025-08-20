Выставка "Снайпер саха" проходит в Национальном художественном музее

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Временная выставка "Снайпер саха", посвященная образу якутского воина и защитника Отечества, открылась в Национальном художественном музее (НХМ) Якутии. Об этом сообщили ТАСС в учреждении.

Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Ядро экспозиции составляют работы якутских художников, более 100 произведений, включая живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия)", - рассказали в музее.

Там отметили, что за общий концепт взято название фильма "Снайпер саха" (2010) якутского режиссера Никиты Аржакова, который характеризует характер якутского бойца.

Среди экспонатов, помимо картин и скульптуры, присутствуют якутские ножи. "Сильные и монументальные, немногословные в своих повседневных буднях, в особом отношении к жизни на Крайнем Севере, эти образы повествуют об экстремально суровой трудовой жизни, о верности своему нелегкому пути, о преданности своей малой родине и своей судьбе. В унисон полной стойкости духа, несокрушимости якутского мужчины на выставке представлена северная природа", - подчеркнули в музее. Выставка работает для всех посетителей до 19 сентября в выставочном зале НХМ в здании "Комдрагметалла".