Военный дирижер Маякин: "Спасская башня" открыта для всех

Он пояснил, что в 2025 году впервые после начала СВО в фестивале примут участие коллективы из Европы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Организаторы военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" рады приветствовать участников из всех стран, в то время как власти европейских государств препятствуют участию своих военно-музыкальных коллективов в российских мероприятиях. Об этом в интервью ТАСС сказал начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин.

"Несмотря ни на что, в этом году у нас будет два европейских коллектива: из Италии и из Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины - прим. ТАСС). Да, сложности есть, но не с нашей стороны - это, скорее, проблемы политического руководства тех стран, которые не пускают сюда свои коллективы. Мы-то открыты для всех", - заверил он.

Маякин пояснил, что в этом году впервые после начала СВО в фестивале примут участие коллективы из Европы. Это Ансамбль исторических флагоносцев г. Кори из Италии, который уже дважды выступал в рамках "Спасской башни" в 2011 и 2014 гг., а также Оркестр полиции МВД Республики Сербской, дебютант фестиваля. Кроме них на брусчатку Красной площади выйдут еще семь военно-музыкальных коллективов из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также восемь коллективов из России.

Дирижер добавил, что ему известно, что те зарубежные участники, которые по политическим причинам не могут приехать в Россию, отслеживают все программы и с удовольствием просматривают ежегодные выступления на "Спасской башне", так что добрые отношения поддерживаются. "Наш фестиваль "Спасская башня" - это самый замечательный дипломат: ведь здесь на языке музыки происходит общение между людьми из разных стран", - сказал он.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.