Ей было 50 лет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Первый концертмейстер российского музыкального коллектива MusicAeterna, скрипачка Инна Прокопьева-Райс умерла на 51-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

"Инна, ты всегда будешь с нами! Она играла в оркестре буквально с самой первой репетиции в 2004 году и до последних концертов. Вся жизнь MusicAeterna - в Новосибирске, Перми, Петербурге - связана с Инной и без нее кажется немыслимой. Для Инны MusicAeterna была смыслом жизни, ради которого она всю себя отдавала до последней капли и до последнего мгновения", - говорится в сообщении.

В музыкальном коллективе выразили соболезнования близким Прокопьевой-Райс. "Тяжело и горько писать об Инне в прошедшем времени. Но не только время управляет нашими жизнями, чувствами и мыслями. Вечна музыка. Вечна память", - отметили там.

Прощание с Инной и поминки пройдут 22 августа в Санкт-Петербурге.

Инна Прокопьева-Райс родилась 30 октября 1974 года в Междуреченске, шахтерском городе в Кемеровской области. Окончила основной курс и аспирантуру Новосибирской консерватории по классу скрипки. Была лауреатом конкурсов Сибири и Дальнего Востока.