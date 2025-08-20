Главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина отметила, что все магазины, вошедшие в шорт-лист, являются "флагманами книжной торговли" и демонстрируют, каким должно быть современное книжное пространство

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Книжные магазины "Московский дом книги" на Новом Арбате, "Подписные издания" в Санкт-Петербурге и "Читай-город" в ТРЦ "Авиапарк" стали финалистами короткого списка конкурса профессионалов в книжной отрасли "Ревизор-2025". Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщила президент Ассоциации книгораспространителей, главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина.

"Номинанты в шорт-листе полностью удовлетворяют критериям. Это "Московский дом книги" на Новом Арбате. Это "Подписные издания" и "Читай город" в Авиапарке, который открыт в новом формате", - сказала Зорина.

По ее словам, все магазины, вошедшие в шорт-лист, являются "флагманами книжной торговли" и демонстрируют, каким должно быть современное книжное пространство.

"Конкуренция шла до последних минут, были большие дебаты. Все магазины, представленные в шорт-листе, действительно сильные. И своей деятельностью они показывают, как нужно меняться книжным магазинам", - отметила Светлана Зорина.

Отдельные магазины удостоены спецдипломов экспертного совета. В их число вошли "Бабушка-ракета" (Краснодар), "Книжная лавка писателей" (Санкт-Петербург), "Книжная лавка" (Калининград) и "Моя книга" (Саратов).

Отбор в шорт-лист проходил в два этапа: сначала - интернет-голосование, в котором приняли участие почти 35 тыс. человек (на 25% больше, чем в 2024 году), а затем - оценка экспертного совета, чьи баллы учитывались в двойном размере.

Как в ходе пресс-конференции отметил заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юрий Пуля, особое внимание экспертного совета в этом году было уделено проектам, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также инициативам, приуроченным Году защитника Отечества.

Конкурс "Ревизор 2025" включает в себя десять номинаций, охватывающих ключевые направления книжной индустрии: от издательской деятельности до розничной торговли и продвижения чтения. Среди них - "Событие года", "Редактор года по направлениям: художественная, нон-фикшн, детская и юношеская литература", "Журналист года", "Блогер года" и другие.

Церемония награждения победителей конкурса "Ревизор 2025" состоится 2 сентября в "Московском доме книги" на Новом Арбате. Призом станет авторская статуэтка "Ревизор", созданная российским скульптором, заслуженным художником РСФСР Юрием Ивановым. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конкурса.

О конкурсе

Конкурс профессионального мастерства "Ревизор" проводится с 2012 года и отмечает экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки, успешные проекты и инновации в книжном деле России. Его организаторами выступают Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Ассоциация союзов писателей и издателей, журнал "Книжная индустрия" и генеральная дирекция международных книжных ярмарок.