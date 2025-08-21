Мероприятие состоится 24 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Все серии сериала Сергея Урсуляка "Ликвидация" покажут 24 августа в "Зеленом дворике", расположенном во дворе московского театра "Современник". В киномарафоне примет участие народный артист РФ Владимир Машков, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Зеленый дворик" - проект, предоставляющий зрителям возможность бесплатно посмотреть фильмы и телеспектакли с участием артистов "Современника" под открытым небом. Показ сериала "Ликвидация", главную роль в котором исполнил Владимир Машков, станет одним из центральных событий в программе.

"24 августа состоится киномарафон из 14 серий легендарной "Ликвидации". В мероприятии примет участие художественный руководитель "Современника" Владимир Машков, исполнивший роль обаятельного подполковника милиции Давида Гоцмана. Среди гостей мы ждем и других артистов, и участников съемочной группы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, чтобы воссоздать атмосферу послевоенной Одессы, организаторы "Зеленого дворика" откроют фотозону с тематическим реквизитом. Еще одним событием дня станет лотерея и онлайн-викторина, итоги которой будут подведены вечером 24 августа. Для победителей подготовлены специальные призы от театра.

"Зеленый дворик" реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы в рамках международного открытого фестиваля "Театральный бульвар - 2025". Вход на все показы свободный. Ознакомиться со списком мероприятий можно на сайте театра.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Современника".