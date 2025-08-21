Мероприятие пройдет с 28 августа по 2 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Больше 100 показов организуют в рамках пятой Московской недели моды, которая пройдет в столице с 28 августа по 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что всего в событии примут участие более 220 дизайнеров из России и других стран. По словам Сергуниной, показы проведут в парке "Зарядье" - в "Паркинг галерее", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В сообщении отмечается, что в "Паркинг галерее" заработает маркет, где можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары российского производства. В павильоне "Заповедное посольство" откроется лекторий с участием ведущих экспертов индустрии. В концертном зале "Зарядье" разместится международный шоурум для предпринимателей, который станет площадкой для деловых знакомств и переговоров. Программу дополнит фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts в Центре дизайна Artplay.

"Масштабное отраслевое событие объединит больше 220 брендов. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Якутск, Екатеринбург, Омск и Краснодар", - уточнила Сергунина.

Кроме того, в конце августа в столице пройдет третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Главная тема - создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций.

ТАСС - генеральный информационный партнер событий.