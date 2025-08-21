Фестиваль "Спасская башня" станет площадкой для международного культурного обмена

Об этом заявил художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" на Красной площади станет площадкой для культурного обмена и взаимодействия участников из разных стран. Об этом на пресс-конференции заявил художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников.

"За годы проведения "Спасской башни" здесь представляли свое искусство и национальный колорит 59 стран. Мне часто задают вопрос, поддерживаем ли мы отношения с представителями зарубежных стран. Да, поддерживаем, поскольку узнали друг друга во время совместной работы, у нас искренние и дружелюбные отношения. <…> Никакие идеологические и пропагандистские усилия не помешают нам развивать дружеские, партнерские и добрососедские связи, обмениваться культурой разных стран и поддерживать хорошие человеческие взаимоотношения", - сказал Хлебников.

Художественный руководитель "Спасской башни" подчеркнул, что в 2025 году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. "На репетициях я обратил внимание, что почти все участники фестиваля отразили эти темы в своих программах. Как и все, мы поддерживаем тех, кто сейчас защищает нашу родину, а также всех защитников нашего Отечества во все времена. Организаторы фестиваля активно взаимодействуют с Минобороны РФ, фондом "Защитники Отечества", поэтому на трибунах будет много участников СВО и членов их семей", - добавил Хлебников.

В 2025 году в рамках "Спасской башни" Россия представлена лучшими оркестрами Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также в фестивале участвуют коллективы из Буркина-Фасо, Италии, Монголии, ОАЭ, Белоруссии, Зимбабве, Эфиопии, Казахстана и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве.