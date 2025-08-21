Также будет выпущена расширенная версия сериала "Антология The Beatles", который впервые был показан в 1995 году

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Новый сборник Anthology 4 британской рок-группы The Beatles выйдет осенью вместе с расширенной версией документального сериала о "ливерпульской четверке". Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 - музыка, книга и сериал на [сервисе потокового вещания] Disney+ выйдут этой осенью", - говорится в заявлении. Как уточнил телеканал Sky News, сборник будет состоять из 13 демо-версий песен, сессионных записей и ранее не выпускавшихся треков. Новая работа увидит свет почти 30 лет спустя после релиза первых трех частей Anthology в 1995-1996 годах.

Кроме того, будет выпущена расширенная версия сериала "Антология The Beatles" (The Beatles Anthology), который впервые был показан в 1995 году. Теперь в его состав войдет дополнительный эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра в неформальной обстановке.

Непрекращающийся успех

По версии американского музыкального журнала Rolling Stone, The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульская четверка" является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: чисто реализованных в мире копий их альбомов превышает 600 млн.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из "битлов" живы Маккартни (83 года) и Старр (85 лет). Джона Леннона застрелил фанат в 1980 году в Нью-Йорке, а Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.

Последняя на сегодняшний день песня "ливерпульской четверки" Now and Then была выпущена в ноябре 2023 года. Этот трек, работа над которым заняла 45 лет, сразу же возглавил британский хит-парад и был номинирован на премию BRIT Awards в категории "Песня года".

Демо-версия Now and Then была записана Ленноном в 1978 году. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала материал Маккартни, однако качество песни оказалось слишком плохим для того, чтобы выпускать ее. Лишь в 2022 году с помощью компьютерной программы на основе искусственного интеллекта музыканту удалось убрать лишние звуки с записи. Затем трек был дополнен партией ритм-гитары Харрисона, записанной в 1995 году, которую Маккартни доработал совместно со Старром.